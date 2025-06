Dama internazionale | Scaggiante al mondiale in Camerun

traguardo che richiede abilità, strategia e concentrazione ai massimi livelli. Con la determinazione di chi conosce bene il gioco e la passione per l’Italia, Alessio si prepara a sfidare i migliori e a portare a casa una storica vittoria. Il suo talento e impegno sono pronti a scrivere un’altra pagina importante della nostra storia nel mondo della dama internazionale. Restate sintonizzati per gli aggiornamenti di questa avventura epica.

Il Maestro internazionale Alessio Scaggiante è a Yaoundè, Camerun, per rappresentare l'Italia al mondiale assoluto di dama internazionale (la dama dalle 100 caselle). Nel gruppo "C" della fase semifinale Alessio sfiderà 9 tra i giocatori più forti al mondo per ottenere un posto nella finale. Un. 🔗 Leggi su Trevisotoday.it © Trevisotoday.it - Dama internazionale: Scaggiante al mondiale in Camerun

Guarda il Video

In questa notizia si parla di: Dama Internazionale Scaggiante Mondiale

Dama, Scaggiante è campione italiano Adesso gli Europei - Il diciannovenne Alessio Scaggiante, maestro di Casale, iscritto al circolo “ENergya” di Maser, si è aggiudicato il 1° “Campionato Italiano Youth Under 26” di dama internazionale ... Segnala tribunatreviso.gelocal.it

Dama, la sfida mondiale di Matteo Bernini: «Non sono un computer, amo Dante» - Il sogno per Matteo Bernini, 32 anni, è vincere la finale del campionato del mondo di dama inglese ... l’attuale detentore del titolo mondiale — racconta — è bravissimo e sarà un ... Scrive corriere.it

Jacopo De Lellis, a 13 anni è bronzo ai mondiali di Dama internazionale - A Mori, in Trentino, ha vinto il campionato italiano di dama internazionale e dopo il Trofeo ... è volato in Polonia per i mondiali, che si sono svolti dal 27 ottobre al 4 novembre. Si legge su roma.repubblica.it

Alessio Scaggiante vice campione europeo di Dama internazionale under 16