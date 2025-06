Dall' Oncologia alla Reumatologia inaugurato il Centro sperimentale ' Fase 1' per la ricerca clinica

Lo scorso 6 giugno, un importante passo avanti nella ricerca clinica è stato compiuto con l'inaugurazione del Centro sperimentale 'Fase 1'. Questo nuovo polo multidisciplinare integra oncologia, reumatologia, medicina nucleare e altre specialità, puntando a accelerare lo sviluppo di terapie innovative e migliorare le cure. Un punto di riferimento strategico per la salute della nostra comunità, che promette di aprire nuove frontiere nella lotta contro le malattie più complesse.

Nella scorsa giornata di venerdì 6 giugno è stato inaugurato il Centro sperimentale 'Fase 1', che integra l'Oncologia clinica, la Reumatologia, la Medicina nucleare e il Laboratorio unico provinciale, la Farmacia ospedaliera, l'Anestesia e rianimazione, la Ricerca e innovazione, nonché tutti i.

