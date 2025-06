Dall’India al Pakistan a Kabul la festa musulmana del Eid al-Adha | migliaia in preghiera

Dall'India al Pakistan, fino a Kabul, migliaia di musulmani si riuniscono in preghiera per celebrare Eid al-Adha, la festa del sacrificio. Un momento di unità e devozione che attraversa confini e culture, ricordando i valori di fede e solidarietà condivisi da tutta la comunità musulmana mondiale. Questa ricorrenza rappresenta un'occasione speciale per rafforzare i legami spirituali e familiari, mantenendo viva una tradizione millenaria che unisce milioni di cuori. Cos’è la festa del...

Migliaia di musulmani nelle principali città del Sud-Est asiatico celebrano Eid al-Adha, la festa del sacrificio, offrendo preghiere nelle moschee e negli spazi aperti prima di sacrificare animali. A Nuova Delhi, in India, nella storica moschea Jama Masjid, così come in Myanmar o nella città più grande del Pakistan, Karachi, i musulmani festeggiano in un’occasione gioiosa celebrata dai loro confratelli di tutto il mondo. Cos’è la festa del sacrificio. Eid al-Adha segna la prova di fede di Abramo e la sua volontà di sacrificare suo figlio Ismaele come atto di sottomissione a Dio. Coloro che dispongono di risorse finanziarie sufficienti celebrano questa prova di fede macellando bestiame e animali e distribuendo la carne ai poveri. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Dall’India al Pakistan a Kabul, la festa musulmana del Eid al-Adha: migliaia in preghiera

Guarda il Video

In questa notizia si parla di: Festa Adha India Pakistan

La 'festa del sacrificio' ricorda l'episodio di Abramo e del figlio Ismaele - Migliaia di musulmani nelle principali città del Sud-Est asiatico celebrano Eid al-Adha, la festa del sacrificio, offrendo preghiere nelle moschee e negli ... Si legge su lapresse.it

Tra India e Pakistan la festa del cessate il fuoco dura poco - sono lieto di annunciare che India e Pakistan hanno concordato un PIENO E IMMEDIATO CESSATE IL FUOCO» (maiuscolo nell’originale). SEMBRAVA LA FINE più ragionevole a una giornata iniziata con ... Segnala informazione.it

Eid al-Adha, le immagini più suggestive della festa musulmana del sacrificio nel mondo - Eid al-Adha, le immagini più suggestive della festa musulmana del sacrificio nel mondo Dal monte Arafat al porto di Giacarta Condividi Il monte Arafat detto anche Jabal al-Rahma cioè Monte della ... Lo riporta rainews.it

Eid ul Adha 2025 | Govt Announces Holidays | News Headlines | 07 PM | 30 May 2025 | GNN