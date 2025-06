Dalle commedie romantiche all' attivismo | Zoey Deutch ora protagonista di Nouvelle Vague applauditissimo a Cannes ci racconta il suo impegno | Ognuno deve trovare ciò che lo tocca nel profondo e poi lottare

Da star delle commedie romantiche a protagonista di Nouvelle Vague, Zoey Deutch si reinventa anche come voce potente nel mondo dell’attivismo. Applaudita a Cannes, ci svela il suo impegno: trovare ciò che ci tocca nel profondo e lottare per un futuro migliore. Perché, come afferma, “noi possiamo salvare il pianeta, ma dobbiamo agire ora”. Ognuno di noi può fare la differenza, iniziando dal risvegliare la consapevolezza collettiva.

«C 'è un problema di comunicazione, direi». Zoey Deutch è sicura. In che senso? «Trovo ironico che ripetiamo: "Stiamo uccidendo il pianeta!". No, no: il pianeta sopravviverà, si rigenererà e starà bene. Saremo noi a finire, non avremo più le riserve per tirare avanti. A partire dall'acqua, uno dei grandi problemi del nostro tempo». Cannes 2025, tutti i vincitori: trionfa Panahi, brillano Nadia Melliti e Wagner Moura X Per l'attrice carriera cinematografica e militanza hanno proceduto di pari passo. Fra le cause che ha sposato c'è quella di Water.org, la ong fondata da Matt Damon per garantire – a chiunque nel mondo – l'accesso alle risorse idriche.

