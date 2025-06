Dalle associazioni APS La San Nicola e Maestre Sfogline donazioni al territorio per 14mila euro

Dalle associazioni APS La San Nicola e Maestre Sfogline arrivano donazioni al territorio per 14 mila euro, un gesto di grande generosità che rafforza il legame tra comunità e tradizione. Nell’ambito della Sagra del Tortellino Tradizionale di Castelfranco Emilia, promossa da oltre quattro decenni con il supporto del Comune, si è instaurato un circuito virtuoso di solidarietà e passione culinaria. Questo esempio di collaborazione dimostra come l’unione possa creare un impatto positivo duraturo per tutta la comunità.

Nell'ambito della Sagra del Tortellino Tradizionale di Castelfranco Emilia, che l'associazione La San Nicola assieme alle Maestre Sfogline promuovono e gestiscono da 43 anni, anche con la collaborazione del Comune di Castelfranco Emilia, si è creato sin dall'inizio un circuito virtuoso grazie al.

Conferenza stampa, La San Nicola festa del tortellino