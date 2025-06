Dalla violenza tra i giovani al diritto di Calamandrei Gli incontri con gli studenti

Dalla violenza tra i giovani al diritto di Calamandrei, due incontri all’Educandato SS. Annunziata hanno acceso menti e cuori degli studenti. Un percorso tra riflessioni sociali e valori civili, culminato con l’intervento del questore di Firenze, Fausto Lamparelli. Una mattinata ricca di spunti che ha rafforzato l’importanza di conoscere e affrontare le sfide del presente, lasciando un’impronta indelebile nel percorso educativo dei giovani protagonisti.

Due eventi all’Educandato SS. Annunziata: un focus sulla violenza giovanile, l’altro sulla figura di Piero Calamandrei. Una mattinata ricca di spunti e riflessioni quella vissuta dagli studenti dell’Educandato Statale della SS. Annunziata, che hanno avuto l’onore di incontrare il questore di Firenze, Fausto Lamparelli (foto sotto). L’evento, che si è svolto nella Sala Rosa della Villa Mediceo Lorenese del Poggio Imperiale intitolata a Francesca Morvillo Falcone, ha avuto come tema la violenza giovanile, con un focus particolare su fenomeni come il bullismo e il cyberbullismo, sempre più diffusi tra i giovani un fenomeno sempre più preoccupante che richiede attenzione e sensibilizzazione. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Piero Calamandrei e il discorso sulla Costituzione agli studenti di Milano -26 gennaio 1955