Dalla Sagra del Tortellino oltre 14mila euro in beneficenza

La Sagra del Tortellino 2024 si conferma un grande successo non solo per il gusto, ma anche per la solidarietà. Con oltre 14.000 euro donati in beneficenza, questa tradizione culinaria dimostra come passione e generosità possano fare la differenza nel territorio di Castelfranco Emilia. I fondi sono stati ufficialmente consegnati ieri in municipio, rafforzando il legame tra comunità e solidarietà. Un esempio virtuoso che ispira a continuare in questa strada.

Ammonta ad oltre 14.000 euro l’assegno che la Sagra del Tortellino 2024 ha prodotto per il territorio. Ieri, in municipio, è stata formalizzata la consegna delle quote a vari enti e realtà castelfranchesi. Nell’ambito della Sagra del Tortellino Tradizionale di Castelfranco infatti, che l’associazione La San Nicola assieme alle Maestre Sfogline organizza e gestisce da 43 anni, anche con la collaborazione del Comune di Castelfranco Emilia, si è creato sin dall’inizio un circuito virtuoso grazie al quale i volontari, che forniscono aiuto e collaborazione all’associazione, hanno la possibilità di ricevere un contributo in varie modalità: strutture, materiali vari, aiuti finanziari. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

