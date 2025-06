Dalla finale persa alla Juve | Comolli ha messo la freccia

Dalla finale persa alla corsa per il riscatto, Comolli ha preso la mira con determinazione. I bianconeri, ancora protagonisti al Mondiale per Club, non perdono di vista il mercato: il nuovo direttore generale è già all’opera per rinforzare la squadra e scrivere un nuovo capitolo di successi. La Juventus si prepara a sorprendere ancora: il primo obiettivo potrebbe essere Antony, un investimento che potrebbe cambiare le sorti della stagione.

I bianconeri guardano a nuovi colpi di mercato e il primo obiettivo del nuovo dg è il finalista La stagione della Juventus non è finita. Il club bianconero infatti sarà una delle 32 squadre impegnate al Mondiale per Club in programma negli Stati Uniti. La società è però alle prese anche con il mercato. Il nuovo dg Comolli è infatti impegnato su più fronti. Juventus al lavoro sul mercato, il primo colpo può essere Antony (LaPresse) – Calciomercato.it Uno riguarda Igor Tudor, che si è incontrato proprio con Comolli per discutere del futuro. L’altro fronte riguarda quello del mercato. Il club bianconero dovrà infatti parlare dei calciatori in prestito, ma nel frattempo ragionare anche su possibili nuovi innesti. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Dalla finale persa alla Juve: Comolli ha messo la freccia

