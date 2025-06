Dalla città della Rocca a Bergen | Gli studenti a scuola in Norvegia

hanno immersi in una cultura affascinante, vivendo un’avventura educativa che ha ampliato i loro orizzonti e rafforzato il loro senso di scoperta e amicizia internazionale. Un’esperienza indimenticabile che dimostra come il sapere oltrepassi i confini e unisca i giovani di tutto il mondo.

Ventuno studenti delle classi seconde della scuola secondaria di primo grado dell’Istituto comprensivo Sacchetti di San Miniato hanno vissuto un’esperienza unica a Bergen, in Norvegia, nell’ambito di uno scambio linguistico e interculturale finanziato con i fondi Erasmus+. Ad accompagnarli, le professoresse Anna Dolazza, Irene Lazzaro e Silvia Salvadori. Ospitati dalle famiglie degli studenti della International School of Bergen, i ragazzi si sono immersi nella cultura norvegese attraverso un ricco programma di attività formative e ricreative. Hanno scoperto i prodotti ittici locali, studiato l’allevamento del salmone e partecipato a un laboratorio scientifico sulla biologia marina. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Dalla città della Rocca a Bergen: "Gli studenti a scuola in Norvegia"

In questa notizia si parla di: Bergen Studenti Scuola Norvegia

Dalla città della Rocca a Bergen: "Gli studenti a scuola in Norvegia" - Ventuno studenti delle classi seconde della scuola secondaria di primo grado dell’Istituto comprensivo Sacchetti di San Miniato hanno vissuto ... Scrive msn.com

Erasmus+, 21 studenti del Sacchetti pronti a volare in Norvegia - Un’occasione di crescita e di confronto in arrivo per la scuola secondaria di primo grado ... alunni delle seconde classi saranno ospiti degli studenti della International School of Bergen in Norvegia ... Lo riporta ilcuoioindiretta.it

Dalla Norvegia alla Toscana. Studenti ospiti del "Sacchetti" - Ventisei studenti e tre docenti provenienti dalla International School of Bergen, in Norvegia, sono ospiti ... accolti nelle classi seconde della scuola media dove stanno partecipando a lezioni ... Si legge su lanazione.it

University of Bergen, Norway