La sicurezza urbana è una priorità per Pescara, e il deputato Luciano D’Alfonso del Pd si impegna a migliorare la tutela dei cittadini. Con un’interrogazione al Ministero degli Interni, annuncia l’intenzione di dotare la città di telecamere intelligenti Tetra, strumenti all’avanguardia per prevenire e contrastare il crimine. Un passo deciso verso una città più sicura, moderna e vivibile per tutti i residenti.

Il deputato del Pd Luciano D'Alfonso interviene sulla tematica relativa alla sicurezza nella città di Pescara, annunciando di aver presentato, il 20 maggio scorso, un’interrogazione al ministero degli Interni affinchè Pescara rientri nel novero delle città che possono fruire del programma. 🔗 Leggi su Ilpescara.it © Ilpescara.it - D'Alfonso (Pd) sulla sicurezza in città: "Pescara deve dotarsi di telecamere intelligenti Tetra"

