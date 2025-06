Dal Veneto alla finale di Rexer house of music | il sogno continua per Jack Perax e Laria

Dal cuore del Veneto alla finale di Rexer House of Music, il sogno di Jack Perax e Laria si avvera grazie a un progetto che va oltre la musica. Rexer, nato dalla collaborazione tra Intesa Sanpaolo, Homepal e BPER Banca, mette in scena una sfida coraggiosa dedicata ai giovani talenti italiani, aprendo loro le porte di un mondo ricco di opportunità . La strada verso il successo è tracciata: il futuro li attende con emozione e determinazione.

Rexer House of Music è un coraggioso progetto ideato da Rexer, l’agenzia immobiliare nata dalla partnership tra Intesa Sanpaolo, Homepal e BPER Banca: una competizione musicale per giovani talenti - maggiorenni e residenti in Italia – che ha l’obiettivo di valorizzarli e offrire loro opportunitĂ . 🔗 Leggi su Veneziatoday.it © Veneziatoday.it - Dal Veneto alla finale di Rexer house of music: il sogno continua per Jack Perax e Laria

In questa notizia si parla di: Rexer House Music Veneto

Anche Benedetta Tirri (LaBene) tra i finalisti del contest “Rexer House of Music” - Benedetta Tirri, conosciuta come LaBene, è tra i finalisti del contest musicale Rexer House of Music, un'iniziativa innovativa promossa dall'agenzia immobiliare Rexer, frutto della collaborazione tra Intesa Sanpaolo, Homepal e BPER Banca.

Dalle Marche alla finale di Rexer House of Music, il sogno continua per Edoardo Lattanzi e Odo - Rexer House of Music è un coraggioso progetto ideato da Rexer, l’agenzia immobiliare nata dalla partnership tra Intesa Sanpaolo, Homepal e BPER Banca: una competizione musicale ... Riporta msn.com

Dalla Campania alla finale di Rexer House of music - Rexer House of Music è un coraggioso progetto ideato da Rexer, l’agenzia immobiliare nata dalla partnership tra Intesa Sanpaolo, Homepal e BPER Banca: una ... napolivillage.com scrive

Dalla Sicilia alla finale di Rexer House of Music: il sogno continua per Inciso e Mde - Rexer House of Music è un coraggioso progetto ideato da Rexer, l’agenzia immobiliare nata dalla partnership tra Intesa Sanpaolo, Homepal e BPER Banca: una competizione musicale per giovani talenti – ... Riporta blogsicilia.it