Dal Pinqua al Proximity Care Tanti i progetti per la Garfagnana sostenuti dalla Fondazione Crl

Dal Pinqua al Proximity Care, la Garfagnana si distingue per i progetti sostenuti dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, che rafforzano il territorio e migliorano la vita dei cittadini. La recente serata al Teatro Alfieri, in occasione dell'arrivo di Massimo Marsili come nuovo presidente, ha celebrato questo impegno condiviso, riconoscendo il ruolo fondamentale di Marcello Bertocchini nel cogliere le sfide locali con passione e visione. Un esempio di come la collaborazione possa trasformare il futuro della nostra regione.

La Garfagnana ha ringraziato Marcello Bertocchini e ha accolto il nuovo presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca Massimo Marsili con una bella e partecipata serata al Teatro Alfieri, organizzato dall’Unione Comuni Garfagnana e dal Comune di Castelnuovo. Un giusto riconoscimento per il lavoro svolto e per l’attenzione riservata al territorio garfagnino con cui Bertocchini ha saputo relazionarsi intercettandone le sfide e le opportunità e un caloroso saluto al nuovo presidente Massimo Marsili. Presenti i sindaci della Garfagnana, le Associazioni del territorio e tutti i cittadini che, a vario titolo, hanno potuto conoscere e apprezzare il lavoro di Bertocchini in questi anni. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Dal “Pinqua“ al “Proximity Care“. Tanti i progetti per la Garfagnana sostenuti dalla Fondazione Crl

