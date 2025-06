dal nautico ai megayacht biggi alla corte dei vip

Dal Nautico Fiorillo ai megayacht da sogno, la storia di Davide Biggi è un esempio di passione e successo nel mondo nautico. Comandante di un super yacht del valore di 20 milioni di euro, ha attraversato mari e continenti, portando la sua esperienza ai vertici del settore. La sua storia ispira chi sogna di navigare oltre le onde della vita, dimostrando che con dedizione e talento ogni meta può diventare realtà. E ora, prosegue il suo viaggio tra le eccellenze del mare.

Carrara, 7 giugno 2025 – Si chiama Davide Biggi l’ex studente del Nautico Fiorillo che ha girato i mari di mezzo mondo come comandante. Una vera e propria passione che lo lega a doppio filo con il mare, e che lo ha portato alla guida di un super yacht da 28 metri di un miliardario portoghese. Si tratta di un Sd 96 della San Lorenzo realizzato lo scorso anno che vale 20 milioni di euro. Davide (35 anni) in questi giorni è stato nella sua ex scuola per incontrare gli studenti. Prima di questo yacht extra lusso Davide ha guidato gli yacht di Christophe Navarre, già presidente e ceo di Moët & Hennessy e di Louis Vuitton. 🔗 Leggi su Lanazione.it