Dal Mondiale 2006 al playoff di B | perché Gennaro Gattuso sarebbe voluto da tutti in squadra

Dal Mondiale 2006 al playoff di B, Gennaro Gattuso emerge come un vero esempio di dedizione e umanità. Non solo un calciatore e oggi un allenatore, ma soprattutto una persona concreta, generosa e sincera. Quattro aneddoti rivelano il suo carattere autentico: dalla spontaneità in campo alla disponibilità verso i compagni, fino alla capacità di sostenere gli altri anche con gesti inaspettati. Una figura che ama il calcio, ma ancora di più le persone che lo vivono.

Quattro aneddoti per raccontare la persona e non il calciatore (ieri) e l'allenatore (oggi). Concreto, generoso, istintivo, sincero, genuino. Capace di pagare di tasca sua gli stipendi ai giocatori.

