Dal Mandarin Glow al Glazed Apricot | scopri le manicure arancioni più belle per un’estate vitaminica e cool

Scopri le manicure arancioni più irresistibili per un’estate vitaminica e cool: dal mandarin glow al glazed apricot, questa palette esplosiva trasforma le tue mani in veri e propri accessori di stile. L’arancione, con la sua energia vibrante, diventa il nuovo neutro, capace di dare carattere a ogni look e di esprimere un’attitudine audace e solare. Preparati a conquistare l’estate con manicure che sono molto più di un dettaglio: sono il vero trend del momento.

S cordatevi il rosa pastello e il nude bon ton: l’estate 2025 esplode con una palette solare e audace, dominata dalle orange nails. Non è solo una questione di colore, ma di attitudine: le tonalità agrumate – dal pesca tenue al mandarino squillante – vestono le mani con energia e leggerezza, diventando l’accessorio unghie più inaspettato (ma indispensabile) del look estivo. Perché sì, l’arancione è il nuovo neutro, ma con molto più carattere. Tendenze unghie 2025: idee, colori e nail art. guarda le foto Orange nails: un colore, mille personalità. Il bello delle unghie arancioni è che si adattano a ogni stile. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Dal Mandarin Glow al Glazed Apricot: scopri le manicure arancioni più belle per un’estate vitaminica e cool

