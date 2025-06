Dal G7 al vertice Nato per Meloni e il governo si apre un mese decisivo | il nuovo episodio di A microfoni spenti

Dal G7 al vertice Nato, un mese cruciale si apre per la premier Meloni e il governo italiano. In questa nuova puntata di "A microfoni spenti", il podcast che svela retroscena e curiosità della politica italiana, esploriamo gli appuntamenti internazionali che potrebbero segnare il futuro del nostro Paese. Temi chiave e decisioni strategiche sono all'orizzonte: scopriamo insieme cosa si nasconde dietro le quinte delle scelte di Palazzo Chigi.

“A microfoni spenti” è il nuovo Podcast di Fanpage.it che racconta storie, retroscena e curiosità: il dietro le quinte della politica italiana. In questa puntata parliamo dei prossimi appuntamenti internazionali che aspettano la premier Meloni: sul tavolo ci sono molti temi chiave anche per decidere le prossime mosse dell'esecutivo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: Meloni Vertice Nato Governo

