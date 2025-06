Dal 9 giugno al via Secret Florence ecco la decima edizione

Dal 9 giugno, Firenze si trasformerà ancora una volta in un palcoscenico di meraviglie con la decima edizione di Secret Florence. Luoghi nascosti, performance uniche e atmosfere irripetibili renderanno questa manifestazione un’esperienza indimenticabile: un’occasione imperdibile per scoprire il fascino segreto della città e vivere l’arte contemporanea come mai prima d’ora. Preparatevi a lasciarvi sorprendere da Firenze come non l’avete mai vista.

Firenze, 7 giugno 2025 - Luoghi nascosti, riletti, trasformati. Performance uniche, pensate per esistere una sola volta, in un solo luogo. La decima edizione di Secret Florence torna dal 9 giugno al 5 luglio 2025 con un calendario di eventi gratuiti che trasforma Firenze in una mappa vivente del contemporaneo. Cinque tra le realtà artistiche più dinamiche e riconosciute a livello internazionale – Tempo Reale come capofila, insieme a Fabbrica Europa, Lo schermo dell’arte, Musicus Concentus, Centro Nazionale di Produzione della Danza Virgilio Sieni – propongono performance, installazioni e visioni che si radicano nei luoghi stessi in cui si svolgono. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Dal 9 giugno al via Secret Florence, ecco la decima edizione

In questa notizia si parla di: Giugno Secret Florence Decima

Dal 9 giugno al via Secret Florence, ecco la decima edizione - Il programma completo della manifestazione con un calendario di eventi gratuiti che trasforma Firenze in una mappa vivente del contemporaneo ... Segnala lanazione.it

Secret Florence, il festival che crea performance site-specific nei luoghi più inaspettati della città - La decima edizione di Secret Florence torna dal 9 giugno al 5 luglio 2025 con un calendario di eventi gratuiti che trasforma Firenze in una mappa vivente del contemporaneo: luoghi nascosti, riletti, ... 055firenze.it scrive

Due giugno, la protesta degli incursori davanti all'Altare della Patria: «Rose rosse per ricordare gli eroi della Decima» - alla parata del 2 giugno. A loro era stato dato un ordine preciso, non gradito ma eseguito in silenzio: «Vietato gridare “Decima!” durante la grande sfilata per la Festa della Repubblica». Scrive ilmessaggero.it