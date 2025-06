Dal 1946 non mi perdo una votazione non volevo smettere ora La storia di Nella che a 104 anni non rinuncia al voto

Nella Milanesi, con i suoi 104 anni e un sorriso deciso, incarna la passione per la partecipazione democratica che non si arrende mai. Dal 1946, prima donna ad andare alle urne, ha scritto una storia di impegno e libertà. Ora, a pochi giorni dal referendum di giugno, tiene tra le mani la sua nuova tessera elettorale, pronta a votare ancora una volta, perché il suo amore per la democrazia è più forte che mai.

"È dal 1946, dalla prima volta che hanno fatto votare noi donne, che non mi sono persa una votazione e non volevo rinunciare proprio adesso". Nella Milanesi, 104 anni il prossimo ottobre, stringe fiera tra le mani la sua tessera elettorale nuova. A pochi giorni dal referendum dell'8 e 9 giugno.

