Dai primi passi col Gasp alla sua eredità all’Atalanta | il percorso di Juric nel solco del maestro

una nuova aurora calcistica, con Ivan Juric pronto a scrivere il prossimo capitolo della storia dell’Atalanta, seguendo le orme del maestro Gasperini e portando entusiasmo e rinnovamento in riva all’Adriatico.

E alla fine l’ Atalanta ha sciolto le ultime riserve: il nuovo allenatore della Dea sarà Ivan Juric. Toccherà proprio al tecnico croato cogliere la pesantissima eredità di Gian Piero Gasperini che, a distanza di poche ore e di qualche centinaio di chilometri, è stato a sua volta ufficializzato in qualità di nuovo allenatore della Roma. Un ciclo che si chiude, dunque, e una nuova era è destinata ad aprirsi. In quel di Bergamo può alzarsi definitivamente il sipario sul progetto tattico targato Juric, allenatore di 49 anni ma che, alle spalle, ha saputo costruire un percorso longevo, importante e, non per ultimo, un bagaglio d’esperienza di un certo spessore. 🔗 Leggi su Bergamonews.it