Dai cellulari all’affettività Lasciare alla scuola la possibilità di fare scuola

L’uso dei cellulari in classe rappresenta un delicato equilibrio tra tecnologia e didattica, tra distrazione e opportunità. Alla fine dell’anno scolastico, è il momento di riflettere su come la scuola possa evolversi, lasciando spazio alla crescita, all’attenzione e all’affettività degli studenti. Solo così potremo garantire un ambiente più sereno, stimolante e aperto al futuro, in cui ogni giovane può davvero fare scuola.

Nitrosi La fine dell'anno scolastico può essere l'occasione per mettere in fila alcune riflessioni sulla scuola da approfondire nei prossimi mesi. Citiamo solo un paio argomenti balzati all'onore della cronaca, nel mare di problemi, potenzialità, capacità, incertezze ma anche eccellenze che esprime il sistema scolastico italiano. Partiamo da un tema citato recentemente dal ministro Valditara. Lo stop ai telefoni cellulari nelle scuole superiori. Il dibattito è attuale, ma davvero è il problema dei problemi della scuola italiana? Cominciamo da qui, perché l'approccio ai cellulari è la cifra, il metodo, con cui si possono affrontare altri problemi.

