Dagli irregolari alle armi improprie e i bivacchi controlli anti-degrado della Polizia Locale in centro storico

Gli ufficiali della Polizia Locale di Forlì stanno portando avanti un'azione decisa nel cuore della città, focalizzandosi su irregolari, armi improprie e bivacchi. Sotto l'egida dell'assessore Luca Bartolini, questa campagna mira a migliorare la sicurezza e il decoro urbano, garantendo un ambiente più vivibile e protetto per tutti i cittadini. Scopriamo insieme come le forze dell'ordine stanno lavorando per restituire serenità e ordine al centro storico.

Su esplicita indicazione dell'assessore alla Sicurezza, Luca Bartolini, la Polizia Locale di Forlì ha avviato un'attività di intensificazione nel centro storico. Questa operazione ha visto il coinvolgimento del personale delle Unità antidegrado e centro storico, coordinate dai rispettivi.

In questa notizia si parla di: Centro Storico Polizia Locale

