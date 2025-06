Da X Factor alla Champions quante ne sai sulle notizie della settimana? FAI IL QUIZ

Sei pronto a mettere alla prova le tue conoscenze sulle notizie più calde della settimana? Da X Factor alle emozioni della Festa della Repubblica, tra incontri storici e eventi indimenticabili, questa settimana ha regalato momenti unici che non puoi perdere. Scopri con il nostro quiz quanto sei informato e preparati a sorprenderti!

In occasione della Festa della Repubblica 2025, oltre tremila coristi, arrivati da tutta Italia nell'ambito dell'evento "Cantare amantis est" a Ravenna, hanno intonato l'Inno di Mameli diretti da un noto maestro, dando vita ad uno spettacolo unico. Papa Leone XIV ha parlato per la prima volta con il presidente russo Vladimir Putin; mentre la premier Giorgia Meloni ha accolto a Palazzo Chigi una nota personalità politica, in quello che è stato definito il "vertice del disgelo". Un faccia a faccia durato quasi tre ore, avvenuto dopo mesi di frizioni. Tra le notizie della settimana, il ritorno alla libertà del boss mafioso che azionò il telecomando della strage di Capaci, che innescò l'esplosione il 23 maggio del 1992 in cui morirono Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e gli agenti della scorta.

