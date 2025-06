Da Salieri a Milepa | La vendetta è solo orrore

Da Salieri a Milepa, la vendetta si rivela spesso un'arma di orrore e disperazione. Mila, giovane dotata di arti magiche, si muove tra vendetta e redenzione nel suo viaggio tumultuoso, dove l’oscurità dell’animo si scontra con il desiderio di perdono. Sotto la guida del saggio Marpa, scoprirà che il vero potere risiede nella capacità di superare il dolore e cercare la luce. In un mondo post apocalittico, la sua storia diventa un’epica di speranza e rinascita.

Vendicarsi, far soffrire e annientare coloro che hanno ucciso suo padre e sottratto l’eredità alla sua famiglia. È questo che fa la giovane Mila, dopo avere appreso le arti magiche. Ma prende poi coscienza dell’orrore che lei stessa ha provocato e, sotto la guida del guru Marpa, inizia un percorso di redenzione. In Milarepa Louis Nero rivisita a suo modo la figura di questo famoso mistico, collocando la sua storia in un mondo post apocalittico, ricostruito in una Sardegna da incanto, e facendone una sorta di racconto di formazione al femminile. Isabelle Allen, la protagonista Mila, è affiancata da un cast di grandi nomi come F. 🔗 Leggi su Quotidiano.net