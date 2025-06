Da Rivera a Modric il romanzo dei 13 Palloni d' oro in maglia Milan

Da Rivera a Modric, un viaggio tra leggende e successi che attraversa oltre cinquant'anni di storia rossonera. Il croato, ex Real Madrid, ha conquistato il suo primo Pallone d'Oro nel 2018, aggiungendosi all'élite dei campioni che hanno indossato la maglia del Milan. È l'ultimo capitolo di un romanzo ricco di emozioni, passione e grandi imprese, iniziato nel 1969 con l’indimenticabile Abatino...

