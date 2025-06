Da Prato a Foggia | il sogno dei partiti è diventato creare nuove procure antimafia per qualche voto in più

Dietro il clamore sulla creazione di nuove procure antimafia, si cela un intreccio di interessi politici e promesse elettorali che rischiano di distogliere l’attenzione dall’obiettivo principale: rafforzare davvero la lotta contro la criminalità organizzata. Mentre ogni regione rivendica il proprio ruolo, si pone la domanda: sono queste mosse strategiche per la sicurezza o semplici manovre di consenso? La verità emerge solo attraverso un’analisi approfondita, perché in gioco c’è il futuro delle nostre comunità.

C'è chi ne chiede l'istituzione a Foggia (Movimento 5 stelle), chi a Verona (tutte le forze politiche, Lega in testa), chi a Latina e a Prato (Fratelli d'Italia), chi in Emilia-Romagna

