Da piazza Marina a viale dell' Olimpo ecco i nuovi stalli per la sosta dei taxi in città

Da piazza Marina a viale dell’Olimpo, arrivano i nuovi stalli per i taxi in città: punti strategici pensati per aumentare l’efficienza, migliorare l’accessibilità e garantire una distribuzione più equa delle risorse. Questa iniziativa, decisa dal Comune con un’ordinanza dedicata, rappresenta un passo importante verso un servizio taxi più funzionale e moderno. Un cambiamento che promette di rendere più semplice e comoda la mobilità urbana per tutti.

