Da oggi riapre una corsia sul lungolago miglioramenti previsti per domenica

Da oggi, il lungolago di Como riapre una corsia preferenziale in direzione San Teresa, offrendo un sollievo alle tante persone che frequentano questa splendida zona. Dopo due giorni di chiusura a causa dell’esondazione del Lario, i miglioramenti delle condizioni idrometriche hanno permesso di stabilire la riapertura prevista per domenica, garantendo così un ritorno alla normalità e facilitando gli spostamenti lungo questa affascinante passeggiata sul lago.

Nel pomeriggio di sabato 7 giugno, alle ore 14, è stata disposta la riapertura della corsia preferenziale in direzione San Teresa lungo il tratto del lungolago comasco chiuso negli ultimi due giorni a causa dell’esondazione del Lario. La decisione è stata presa alla luce dei dati idrometrici. 🔗 Leggi su Quicomo.it © Quicomo.it - Da oggi riapre una corsia sul lungolago, miglioramenti previsti per domenica

