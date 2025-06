Da lunedì 9 giugno al via tre mesi di cantieri in strada Farnesiana | cosa cambia per la viabilità

A partire da lunedì 9 giugno, strada Farnesiana si trasformerà con tre mesi di cantieri che rivoluzioneranno la viabilità. I lavori, promossi da Ireti, interesseranno il tratto tra l’intersezione semaforica con via Millo - via Beati e la rotatoria. Cosa cambierà per automobilisti e residenti? Scopriamolo insieme, perché anche questa fase rappresenta un passo verso un miglioramento strutturale della città.

Da lunedì 9 giugno partono i cantieri lungo strada Farnesiana. Dall'avvio della prossima settimana – comunica il comune di Piacenza - Ireti darà avvio ai lavori di rifacimento della rete acquedottistica nel tratto tra l'intersezione semaforica con via Millo - via Beati e la rotatoria all'altezza.

Guarda il Video

In questa notizia si parla di: Lunedì Giugno Strada Farnesiana

