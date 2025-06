Da Londra la battaglia di Laila contro l' Egitto | Ridatemi mio figlio

Da Londra, Laila Soueif combatte con coraggio e determinazione la battaglia di una madre contro l’ingiustizia egiziana. Da 250 giorni, questa docente universitaria di matematica ha intrapreso uno sciopero della fame per reclamare la libertà di suo figlio, Alaa Abdel Fattah, ingiustamente detenuto al Cairo dopo aver già scontato la pena. La sua storia è un’appassionata testimonianza di quanto siano profonde il sacrificio e l’amore di una madre. Ridatemi mio figlio, perché il cuore di ogni madre batte forte per i propri figli.

"La maggior parte delle madri è pronta a morire per i propri figli". Parola di Laila Soueif, docente universitaria di Matematica di nazionalità egiziana-britannica. Da 250 giorni, 9 lunghi mesi, è in sciopero della fame per la liberazione di suo figlio, Alaa Abdel Fattah, arbitrariamente detenuto al Cairo, nonostante abbia finito di scontare la sua pena dal 29 settembre 2024. Aaa era stato arrestato nel 2021 con l'accusa di minaccia alla sicurezza nazionale per aver diffuso, secondo i giudici egiziani, notizie false. Laila, che ha perso 34 chili, è stata ricoverata a Londra. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Da Londra la battaglia di Laila contro l'Egitto: "Ridatemi mio figlio"

Guarda il Video

In questa notizia si parla di: Laila Londra Figlio Battaglia

La lotta di una madre. Laila Soueif, in sciopero della fame per il figlio attivista Alaa Abdel Fattah, sta morendo - La donna, 69 anni, è stata ricoverata a Londra. La figlia: è un miracolo che sia ancora viva. Gli appelli ad Al Sisi perché scarceri suo figlio ... Scrive msn.com

Egitto, Laila Soueif: “La mia morte per scarcerare Alaa Abdel Fattah, mio figlio” - ROMA – La madre di uno tra i principali detenuti politici egiziani domani entra nel 250esimo giorno di sciopero della fame, e lo trascorrerà in ospedale. Laila Soueif, docente di matematica di 69 anni ... Come scrive dire.it

La Sicilia vista da Letizia Battaglia, in mostra a Londra - La mostra Letizia Battaglia: Life, Love and Death in Sicily, ospitata a The Photographers’ Gallery di Londra, rappresenta ... a Milano con le sue tre figlie, affrontando un periodo di grande ... Lo riporta msn.com

trallallero trallallà.. #trallallerotrallallà #suore #brainrot #meme #italianbrainrot