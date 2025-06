Da King of Pizza ai più influenti d' Europa | prestigioso premio per il food manager Daniele Bartocci

Da King of Pizza ai più influenti d'Europa, Daniele Bartocci si prepara a scrivere un nuovo capitolo di successo. Con il prestigioso premio Top40 Under 40 Business Elite Awards alle porte, questa celebrazione rappresenta il riconoscimento globale del suo talento e della sua leadership. L’evento, che si svolgerà al Four Seasons George V, promette di segnare un’ulteriore tappa della sua straordinaria ascesa nel mondo del food management. La conquista dell’eccellenza continua.

