Da Inzaghi a Chivu la squadra cambia pelle | spazio a Giovanni Leoni! – CdS

Da Inzaghi a Chivu, la squadra nerazzurra sta vivendo una vera e propria metamorfosi, un cambio di pelle che promette di portare nuova energia e talento. Al centro di questa rivoluzione si staglia il giovane Giovanni Leoni, promettente difensore del Parma, che da tempo cattura l’attenzione della dirigenza interista. Con il suo talento precoce e la sua personalità già affermata, il suo arrivo potrebbe rappresentare il tassello giusto per il futuro dell'Inter.

Il nome di Giovanni Leoni torna prepotentemente nei radar dell’Inter. Il giovane difensore del Parma, classe 2006, è un profilo che la dirigenza nerazzurra segue da tempo, fin dai tempi della Sampdoria, quando già in Serie B aveva mostrato personalità e qualità tecniche non comuni per la sua età. PROFILO GIUSTO – Dopo il finale di stagione vissuto in Serie A con la maglia del Parma ( proprio sotto la guida di Cristian Chivu ), Giovanni Leoni ha conquistato tutti, confermando le ottime impressioni destate in cadetteria. Non è un caso che, dopo le prime apparizioni con il Parma, abbia attirato le attenzioni non solo dell’Inter, ma anche del Milan, pronto a inserirsi nella corsa al giovane talento. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Da Inzaghi a Chivu, la squadra cambia pelle: spazio a Giovan(n)i Leoni! – CdS

