Da Intesa Sanpaolo 10 miliardi di credito per agroalimentare opportunità per la Toscana

Intesa Sanpaolo rafforza il suo impegno per il settore agroalimentare italiano con un investimento di 10 miliardi di euro, di cui 1,5 miliardi dedicati alla filiera vitivinicola. Questa iniziativa, parte di un piano da 410 miliardi collegato al PNRR, rappresenta un’opportunità unica per la Toscana, cuore pulsante del made in Italy agricolo, aprendo nuove prospettive di crescita e innovazione nel settore. Un passo decisivo verso un futuro sostenibile e competitivo.

Firenze, 7 giugno 2025 - Intesa Sanpaolo stanzia nuovo credito per 10 miliardi di euro per le filiere del made in Italy agroalimentare, di cui 1,5 miliardi di euro per la sola filiera vitivinicola, nell'ambito dei 410 miliardi di euro previsti dal gruppo a sostegno delle iniziative collegate al Pnrr. L'iniziativa è stata annunciata nel corso della prima tappa a Firenze di Agri-Talk, la nuova iniziativa avviata da Intesa Sanpaolo questa strategia di sviluppo. Si tratta di una grande opportunità per la Toscana, una delle regioni più attive – insieme ad esempio all'Emilia Romagna – sull'agroalimentare. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Da Intesa Sanpaolo 10 miliardi di credito per agroalimentare, opportunità per la Toscana

In questa notizia si parla di: Miliardi Intesa Sanpaolo Credito

Accordo tra Confindustria e Intesa Sanpaolo: 20 miliardi di euro alle imprese venete - A Padova è stata presentata un'importante intesa quadriennale tra Confindustria e Intesa Sanpaolo, finalizzata a sostenere la crescita delle imprese venete.

Da Intesa Sanpaolo 10 miliardi di credito per agroalimentare, opportunità per la Toscana - Firenze, 7 giugno 2025 - Intesa Sanpaolo stanzia nuovo credito per 10 miliardi di euro per le filiere del made in Italy agroalimentare, di cui 1,5 miliardi di euro per la sola filiera vitivinicola, ne ... Scrive lanazione.it

Da Intesa Sanpaolo 10 miliardi di credito per agroalimentare - Intesa Sanpaolo stanzia nuovo credito per 10 miliardi di euro per le filiere del made in Italy agroalimentare, di cui 1,5 miliardi di euro per la sola filiera vitivinicola, nell'ambito dei 410 miliard ... Riporta ansa.it

Intesa SanPaolo stanzia nuovo credito da 10 miliardi di euro per il made in Italy agroalimentare - Prende il via da Firenze AGRI-TALK, il ciclo di incontri territoriali dedicati allo sviluppo delle filiere del made in Italy agroalimentare, per le quali Intesa Sanpaolo stanzia nuovo credito per 10 m ... Si legge su firstonline.info