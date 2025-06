Da Civitanova a Ghisallo in bici | Con l’Aido per ricordare Micucci

Da Civitanova a Ghisallo in bici, con l'AIDO per ricordare Andrea Micucci. Dal santuario di Santa Maria Apparente a quello di Ghisallo, questa pedalata rappresenta molto più di un semplice viaggio: è un gesto di affetto, memoria e solidarietà. Partendo il 16 giugno, tre giorni di fatica e passione uniscono cuore e strada in nome di un ricordo indelebile. Un’iniziativa che mira a sensibilizzare sulla cultura della prevenzione e del dono, rendendo omaggio a un uomo speciale.

Dal santuario di Santa Maria Apparente a quello di Ghisallo, per rendere omaggio ad Andrea Micucci. Non è un semplice viaggio in bicicletta quello che inizierà il 16 giugno con partenza da Civitanova e arrivo, tre giorni dopo, in terra lombarda. È un vero e proprio atto di amore verso Andrea Micucci, scomparso circa due anni fa a causa di un tragico infortunio sul lavoro e, allo stesso tempo, un’iniziativa di sensibilizzazione verso la cultura del dono degli organi. Infatti, il Memorial Andrea Micucci è un progetto a cura del gruppo intercomunale Aido Civitanova-Montecosaro e vedrà protagonista Laura Carota, compagna di Andrea e consigliera della stessa associazione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Da Civitanova a Ghisallo in bici: "Con l’Aido per ricordare Micucci"

