Da chi deve liberarsi dai dubbi a chi sta assaporando il lento risolversi dei problemi L’oroscopo della settimana

Sei pronto a scoprire cosa le stelle hanno in serbo per te questa settimana? Che tu stia liberandoti dai dubbi, assaporando il lento risolversi dei problemi o preparando il grande cambio di scena, l’oroscopo di Francesca Tumiati ti guiderà passo dopo passo. È il momento di lasciar andare le tensioni e abbracciare il nuovo con fiducia: ecco le previsioni che ti accompagneranno verso un futuro più luminoso.

D a chi sta per cambiare finalmente scena a chi deve smetterla di tormentarsi e rimuginare. Ecco le previsioni dell' oroscopo della settimana di Francesca Tumiati. Ariete 21 marzo – 19 aprile La vostra esistenza sta cambiando. Scende in campo il senso del dovere, si cerca di eliminare il superfluo. Parola chiave della settimana: responsabilità. Toro 20 aprile – 20 maggio Oscillate tra la soddisfazione di questa trasformazione esistenziale e l'ansia del cambiamento. Abituatevi alle novità. Parola chiave della settimana: rinascita. Gemelli 21 maggio – 21 giugno Voce del verbo realizzare. Si passa all'azione e si porta a casa il risultato economico.

