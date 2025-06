Da Benitez a Spalletti passando per Sarri e Gattuso | Mertens parla dei suoi allenatori a Napoli

Dries Mertens ripercorre la sua straordinaria avventura al Napoli, condividendo ricordi e emozioni legati agli allenatori che hanno plasmato il suo percorso. Da Benitez a Spalletti, passando per Sarri e Gattuso, ogni figura ha lasciato un segno indelebile nel cuore del belga. La sua testimonianza rivela quanto queste esperienze siano state fondamentali non solo per la carriera, ma anche per il suo legame profondo con la cittĂ di Napoli, che ora lo onora con la cittadinanza onoraria.

Dries Mertens, nel corso della sua intervista a Sky Sport, ha parlato degli allenatori avuti nella sua lunga esperienza in casa Napoli. Ore di grande emozione in casa Mertens, dopo che Dries è stato insignito nella giornata di venerdì della cittadinanza onoraria della cittĂ di Napoli. Un evento molto toccante, alla presenza della famiglia dell’ex numero 14 azzurro, che ora si gode la pausa dai vari impegni calcistici (in attesa di una scelta definitiva sul proprio futuro da giocatore) all’ombra del Vesuvio. Gioia che ha esternato anche in occasione della sua intervista rilasciata da Sky Sport, durante la quale ha avuto modo di ribadire la sua emozione nell’essere diventato a tutti gli effetti un napoletano. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Da Benitez a Spalletti, passando per Sarri e Gattuso: Mertens parla dei suoi allenatori a Napoli

