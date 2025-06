Da Battocletti a Furlani | l’Italia sorride con record e podi al Golden Gala

di come il talento italiano abbia finalmente preso il volo, portando a casa record e podi che testimoniano una crescita esponenziale. Da battocletti a furlani, l’Italia sorride e si afferma con orgoglio nel panorama dell’atletica internazionale, scrivendo un capitolo di successo che premia impegno e passione. Il Golden Gala 2025 rappresenta solo l’inizio di una nuova era di eccellenza azzurra.

Fino a pochi anni fa, ottenere quattro podi in una stagione intera di Diamond League rappresentava un traguardo ambizioso per l’Italia dell’atletica. Era il 2020 e la presenza azzurra nel massimo circuito internazionale era ancora sporadica, frammentaria, quasi timida. Poi è cambiato tutto. E il Golden Gala 2025, andato in scena il 6 giugno allo Stadio Olimpico di Roma come quinta tappa del prestigioso circuito mondiale, è la dimostrazione lampante del nuovo status dell’atletica italiana: quattro podi in una sola serata, prestazioni di livello assoluto e un entusiasmo del pubblico che è lo specchio fedele di un movimento in crescita verticale. 🔗 Leggi su Oasport.it