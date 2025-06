Da Bartezzaghi a Parenzo le novità in libreria

Dalla penna di Bartezzaghi a Parenzo, le novità in libreria sono un vero e proprio caleidoscopio di sorprese e innovazioni. Tra pubblicazioni sorprendenti e spunti interessanti, il panorama editoriale si arricchisce di titoli capaci di catturare l’attenzione dei lettori più curiosi. Scopriamo insieme le ultime uscite che promettono di stuzzicare la mente e accendere l’immaginazione. È il momento di sfogliare le novità e lasciarsi sorprendere!

(Adnkronos) – E' in libreria con Mondadori 'Bozze non corrette' di Stefano Bartezzaghi e Pier Mauro Tamburini. “Questo libro – racconta Bartezzaghi – è pieno di errori, mille per la precisione: refusi (ma non di punteggiatura o sintassi, non sono così cattivo), errori lessicali e grammaticali, vocaboli sbagliati, errori fattuali, omissioni. E non è colpa . Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it