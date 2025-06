Da ’Amici’ al processo Il rapper all’ex compagna | | Farai la fine di Giulia

Da amici a processi inquietanti: il rapper Lorenzo Venera, noto come Amnesia, si trova al centro di un caso agghiacciante che ricorda le tragiche storie di Giulia Cecchettin e Giulia Tramontano. In aula a Torino, la sua ex compagna ha rivelato minacce di morte e riferimenti inquietanti, alimentando sospetti e timori di un tragico epilogo. La vicenda si dipana tra musica e ombre oscure, lasciando tutti con una domanda: fino a dove può arrivare la disperazione?

"Mi ha detto che sarei stata la prossima Giulia Cecchettin o Giulia Tramontano". A riferirlo, in aula a Torino, è stata l’ex compagna di Lorenzo Venera, in arte Amnesia, ex rapper in una stagione della trasmissione Amici di oltre dieci anni fa. Ascoltata come testimone, la donna ha sostenuto che l’uomo le avrebbe rivolto minacce di morte in due occasioni, nel 2023 e nel 2024, citando le due donne uccise dai rispettivi compagni. Il cantante, difeso dall’avvocato Roberto Saraniti, è accusato di maltrattamenti e minacce gravi, per episodi che sarebbero avvenuti tra il 2018 e il 2024, dopo che la coppia si era conosciuta nel 2017 e aveva più avanti iniziato a convivere in un appartamento del padre di lui. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Lorenzo Venera, in arte Lorenzo Amnesia, 36 anni, ex rapper della trasmissione Amici, è a processo a Torino per maltrattamenti. "Mi ha detto che sarei stata la prossima Giulia Cecchettin o Giulia Tramontano" ha raccontato in aula la donna.

Dai banchi di #Amici,alle aule di tribunale per maltrattamenti e tentato femmicidio. La folgorante carriera di #Amnesia #LorenzoVenera #violenza

