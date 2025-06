Cus Rugby | nuova casa Ieri è stato inaugurato il campo ‘Tommaso Rizzi’

Finalmente, dopo anni di attesa, il Cus Siena Rugby può festeggiare un traguardo importante: l'inaugurazione del nuovo campo “Tommaso Rizzi” all’Acquacalda. Un luogo verde e vibrante, simbolo di passione, gioia e fantasia, che prende il nome dal caro Tommaso Rizzi, il cui spirito vivrà in ogni partita e sorriso. Questa nuova casa segna un capitolo entusiasmante per la comunità rugbistica locale, pronta a scrivere nuove pagine di successi e emozioni.

Non sarà più il ‘Sabbione’, finalmente. Dopo anni, anni e ancora anni di attesa, il Cus Siena Rugby ha una casa tutta nuova. Un campo verde dove combattere, esultare, sudare, inveire, giocare, con "quella gioia, quella spensieratezza e quella fantasia" che hanno sempre contraddistinto Tommaso Rizzi. Porterà presto il suo nome, il campo dell’ Acquacalda. Ieri il Comune ha consegnato al presidente Michele Rizzi, fratello del nicchiaolo scomparso lo scorso anno, uno dei fondatori del movimento rugbistico senese, ‘le chiavi’ dell’impianto, riqualificato. "Il fatto che porterà il suo nome è motivo di gioia – le sue parole –: lo spirito di Tommaso, che ha sempre vissuto lo sport in maniera poco agonistica ma molto partecipativa, potrà essere trasmesso a tutti i ragazzi. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Cus Rugby: nuova casa. Ieri è stato inaugurato il campo ‘Tommaso Rizzi’

In questa notizia si parla di: Rizzi Campo Rugby Casa

Cus Rugby: nuova casa. Ieri è stato inaugurato il campo ‘Tommaso Rizzi’ - Il Comune ha consegnato le chiavi al presidente, fratello del nicchiaolo scomparso lo scorso anno, uno dei fondatori del movimento della palla ovale. Lo riporta lanazione.it

Nuova vita per il campo da rugby all’Acquacalda - SIENA. Nuova vita per il campo da rugby in zona Acquacalda, a Siena, all’interno della “Cittadella dello sport”. E’ stata inaugurata oggi, venerdì 6 ... Si legge su ilcittadinoonline.it

Siena, nuova vita per il campo da rugby all’Acquacalda - Il Comune di Siena ha riqualificato il campo di rugby all'Acquacalda. L’assessore Loré: “Struttura moderna e funzionale” ... sienafree.it scrive

Conversamos con Facundo Gattas, jugador de OLD GLORY DC #sblsports #OldGloryDC #rugby #mlr