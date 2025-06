Curva Fiesole festa allo stadio di fine stagione con migliaia di tifosi

Firenze si prepara a vivere un’indimenticabile serata di passione e allegria con la tradizionale festa della Curva Fiesole. Migliaia di tifosi si raduneranno allo stadio per celebrare la stagione, tra musica, giochi per i più piccoli e momenti di convivialità. La notte si trasformerà in una discoteca a cielo aperto, regalando emozioni che resteranno scolpite negli occhi di tutti. Ancora negli occhi lo spettacolo…

Firenze, 7 giugno 2025 - Giornata di festa per la Curva Fiesole, che come ogni anno chiude la stagione con una serata dedicata a tutti i tifosi viola. Festa organizzata con dovizia di particolari per grandi e piccini, per i quali sono stati previsti gonfiabili e attività dedicate. Attesi migliaia di tifosi anche in serata, quando poi il retro della Curva Ferrovia si trasformerà in una discoteca a cielo aperto. Ancora negli occhi lo spettacolo dello scorso anno a base di luci e fumogeni per immagini che tutti gli anni rimangono nella storia del tifo gigliato. La festa andrà avanti fino alle due di notte.

