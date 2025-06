Cure palliative quando la medicina non si arrende alla sofferenza ma rimane in ascolto

In un mondo in cui la sofferenza spesso sembra insormontabile, le cure palliative ci insegnano che la medicina può andare oltre la semplice cura, ascoltando e accogliendo le emozioni di chi affronta il dolore. L’edizione 2025 del Festival della comunicazione, ospitata dall’Arcidiocesi di Fermo, ci invita a riflettere su come una comunicazione diversa possa accendere speranza e umanità nel cuore delle sfide più profonde.

MONTEGRANARO – L'edizione 2025 del Festival della comunicazione, promosso dalla Società San Paolo e dalla Società delle Figlie di San Paolo, ha trovato quest'anno casa nel territorio dell'Arcidiocesi di Fermo, ispirandosi al tema "Accendiamo la Speranza, una diversa comunicazione è possibile".

