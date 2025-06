Cura attenzione umanità | un video girato a Perugia racconta i 140 anni di servizio della Croce Rossa

Un viaggio emozionante tra le vie più suggestive di Perugia, questo video di 80 secondi celebra i 140 anni di dedizione e umanità della Croce Rossa Italiana. Attraverso storie di cura, attenzione e volontariato, viene reso omaggio a chi ogni giorno mette il cuore nel servizio alla comunità. Un tributo visivo che invita a riflettere sull’importanza dell’aiuto reciproco e del valore umanitario. La storia di una lunga tradizione di impegno e solidarietà.

Un omaggio visivo che racconta storie di cura, attenzione, umanità e volontariato per celebrare i 140 anni di servizio e dedizione della Croce Rossa Italiana di Perugia. Un video emozionale della durata di circa 80 secondi, girato tra le vie più suggestive del centro storico di Perugia tra piazza.

