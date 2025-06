Cuoco denunciato per spaccio Il collega guidava in stato di ebbrezza

Due professionisti di Cesenatico, un cuoco denunciato per spaccio e il suo collega per guida in stato di ebbrezza, hanno attirato l’attenzione durante un controllo della Polizia locale. L’episodio, avvenuto in viale dei Mille, ha scosso la comunità, mettendo in luce le sfide quotidiane tra legalità e tentazioni. Una vicenda che solleva interrogativi sulle responsabilità e sulla sicurezza di chi lavora nel settore della ristorazione.

Un uomo è stato denunciato per spaccio di droga ed un suo collega è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza, durante una serie di controlli della Polizia locale di Cesenatico. Il fatto è accaduto attorno alla mezzanotte di giovedì, in viale dei Mille, la strada parallela al lungomare, dove una pattuglia ha fermato una Ford Fiesta con a bordo i due uomini, che sono entrambi residenti a Ravenna e lavorano in un ristorante di Cesenatico in viale Carducci. Entrambi erano nervosi e dalla perquisizione del passeggero di 38 anni sono spuntati 15 grammi di marijuana suddivisa in varie dosi, mentre il conducente 36enne era in stato di ebrezza, con un tasso alcolemico di 1,04. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

In questa notizia si parla di: Stato Denunciato Spaccio Collega

Teodora Kamenova uccisa dall’ex: Jose German Varela Luna era stato denunciato per maltrattamenti - Teodora Kamenova, tragicamente uccisa oggi a Civitavecchia nell'androne del suo palazzo, era già stata vittima di maltrattamenti da parte del suo ex compagno, Jose German Varela Luna, denunciato in passato per comportamenti violenti.

Cuoco denunciato per spaccio. Il collega guidava in stato di ebbrezza - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ... msn.com scrive

Personal trainer denunciato per spaccio di anabolizzanti - Un personal trainer di 40 anni è stato denunciato a Romano Canavese, nel Torinese, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze anabolizzanti. L'uomo è stato fermato mentre si trovava sulla sua ... Da ansa.it

Quindicenne denunciato per spaccio - Secondo quanto emerso dall'attività investigativa, il quindicenne aostano denunciato dalla squadra mobile della Questura di Aosta sarebbe stato un punto di riferimento per lo spaccio di ... Riporta rainews.it

annunci hard con nome della collega manager nei guai