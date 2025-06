Cumulo di vestiti abbandonati davanti alla sede dell’Univpm

Un cumulo di vestiti abbandonati davanti alla sede dell’Univpm in via Oberdan rappresenta un segnale evidente di degrado che richiede intervento immediato. La presenza di rifiuti abbandonati, visibili e trascurati, compromette il decoro della zona e rischia di peggiorare ulteriormente la qualità della vita negli spazi urbani. È ora che le autorità intervengano per ripristinare ordine e pulizia in un’area così importante per la comunità universitaria e cittadina, affinché si possa garantire un ambiente più sicuro e decoroso per tutti.

Degrado davanti agli uffici della sede universitaria di Univpm in via Oberdan. Da giorni, ormai da più di una settimana, un cumulo di vestiti abbandonati sulle scale di uno degli ingressi della sede che dà anche su via Palestro, è lasciato in bella vista senza che nessun funzionario o dipendente dell’ateneo dorico sia in grado di rimuoverlo. Una questione di decoro in una zona già abbastanza degradata dove la pulizia non è garantita e dove, a parte il taglio delle erbacce attorno al rudere della piazzetta san Martino, regna l’incuria. Quei vestiti abbandonati a terra tuttavia gridano vendetta, anche e di più perché sulla porta attigua è stato affisso uno dei cartelli per indicare il seggio per le elezioni del nuovo rettore giovedì scorso. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

