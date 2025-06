Crossalpsoff 150 CAI Parma immagini e racconti della traversata delle Alp

Il 150° anniversario della Traversata delle Alpi si avvicina, e Parma si prepara a festeggiare con un evento straordinario. Mercoledì 11 giugno 2025, sotto i Portici del Grano in piazza Garibaldi, dalle ore 18:00, la Sezione CAI di Parma presenta CROSSALPS/OFF: un’occasione unica per immergersi in immagini suggestive, racconti emozionanti e sapori autentici che celebrano questa impresa alpina memorabile. Un viaggio tra storie e paesaggi che non lasciatevi sfuggire.

Mercoledì 11 giugno 2025, sotto i Portici del Grano in piazza Garibaldi a Parma, dalle ore 18:00, nell'ambito del progetto CROSSALPS – La Traversata delle Alpi, la Sezione CAI di Parma presenta CROSSALPSOFF, una serata evento che unisce immagini, storie e sapori per celebrare il 150°.

