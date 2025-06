Crollo Olimpia Bologna vince ancora al Forum e vola in finale

L’incubo di un’eliminazione inaspettata si materializza per l’Olimpia Milano, che vede svanire il sogno di una finale dopo aver sprecato due occasioni in casa contro la Virtus Bologna. I bolognesi, forti di una determinazione vincente e di una compattezza fuori dal comune, conquistano il pass per la quinta finale consecutiva, lasciando i milanesi a fare i conti con un’altra stagione avara di soddisfazioni...

Milano - L’incubo eliminazione per l’Olimpia Milano diventa realtà nel modo peggiore possibile, sprecando due gare interne contro la Virtus Bologna venendo battuta anche in gara 4 per 78-84. Così ci vanno i bolognesi in finale per il quinto anno consecutivo, mostrando una solidità che va oltre la stanchezza fisica e gli infortuni (in gara 3 e 4 senza Clyburn e Polonara), mentre l’Armani come di consueto in questa stagione si annebbia quando c’è bisogno di fare un passo in avanti per personalità e carattere. E’ giusto così, questa squadra non l’ha mai mostrato tutto l’anno, non c’era motivo che venisse fuori adesso nel momento più difficile della stagione. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Crollo Olimpia, Bologna vince ancora al Forum e vola in finale

Guarda il Video

In questa notizia si parla di: Olimpia Bologna Finale Crollo

Basket, al via i playoff 2025 della Serie A. Incrocio Virtus Bologna-Olimpia Milano solo in semifinale, Brescia e Trento le possibili sorprese. E poi c’è Trapani… - Mancano pochi giorni all'inizio dei playoff 2025 della Serie A di basket, con grandi sfide in arrivo.

Crollo Olimpia, Bologna vince ancora al Forum e vola in finale - In gara 4 l’Armani cede 78-84 nonostante i 30 punti di Mirotic, sarà la Virtus a lottare per lo scudetto contro Brescia ... Si legge su sport.quotidiano.net

Bologna batte Milano e vola in finale contro Brescia, Olimpia ko al Forum - Sarà la Virtus Bologna a sfidare Brescia per lo scudetto 2025. Milano è fuori dalla finale dopo due ko consecutivi incassati al Forum nella semifinale contro gli emiliani, rivali storici. È finita ... Lo riporta rainews.it

Olimpia Milano-Virtus Bologna 78-84, Shengelia e compagni in finale scudetto con Brescia - La Virtus Bologna strappa il pass per la Finale scudetto contro Germani Brescia. Le Vu Nere vincono la serie 3-1 contro l'Olimpia, portandosi a casa anche Gara 4 con il punteggio di 78-84. Milano, ... Scrive sport.sky.it

EA7 Emporio Armani Milano – Virtus Segafredo Bologna | PokerstarsNews Highlights | SF | Gara-3