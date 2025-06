crollo del ponte di pagliari chiesto il processo per tutti

Dopo oltre quattro anni dal tragico crollo del ponte di Pagliari, la procura ha deciso di chiamare a processo tutti i dieci presunti responsabili. La richiesta di rinvio a giudizio, presentata dal pubblico ministero Claudia Merlino, coinvolge progettisti, funzionari dell’Autorità portuale e aziende coinvolte. Un passo importante per fare luce su questa tragedia e garantire giustizia, perché ogni responsabilità merita di essere accertata e affrontata.

Per la procura tutti i 10 presunti responsabili del crollo del ponte di Pagliari devono essere giudicati in un processo. A distanza di oltre 4 anni dall’episodio (avvenuto il 12 maggio del 2021) il procedimento per il crollo della passerella sulla darsena registra un nuovo passaggio, con la richiesta di rinvio a giudizio da parte del pubblico ministero Claudia Merlino per progettisti, funzionari dell’Autorità portuale e titolari delle aziende: per tutti l’ accusa contestata è crollo colposo. Ieri in udienza dal giudice per le udienze preliminari sono iniziate le discussioni da parte dei difensori, che si concluderanno nell’udienza calendarizzata il 1° luglio (alle 9), quando è anche attesa la decisione del gup sulla richiesta di rinvio a giudizio avanzata dal pubblico ministero. 🔗 Leggi su Lanazione.it