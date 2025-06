Crociera della Musica Napoletana | un talent per le scuole e la riscoperta di Ercolano

Torna con entusiasmo la “Crociera della musica, arte e cultura napoletana” a bordo di MSC Grandiosa, un evento imperdibile che celebra la nostra tradizione musicale e culturale. Questa edizione 16bis promette emozioni uniche, con uno spazio dedicato al parco archeologico di Ercolano e un talent rivolto alle scuole superiori per avvicinare i giovani alla magia della musica napoletana. Un’occasione da non perdere per riscoprire le radici partenopee e lasciarsi coinvolgere dalla loro energia senza tempo.

di Marco Milano Torna la “Crociera della musica, arte e cultura napoletana” a bordo di Msc Grandiosa. Tutto pronto per l’edizione 16bis a bordo della nave che avrà uno spazio dedicato alla promozione del parco archeologico di Ercolano e prevede un talent riservato agli istituti scolastici superiori con l’obiettivo di avvicinare i giovani alla musica napoletana. L’annuncio è arrivato in casa Scoop Travel, il tour operator con sede al Vomero, che ha presentato l’altro giorno a Napoli, a bordo di Msc Divina, l’edizione 16Bis della “Crociera della Musica, Arte e Cultura Napoletana”, che solcherà le acque del Mediterraneo Occidentale dal 28 settembre al 5 ottobre 2025 a bordo di Msc Grandiosa. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

