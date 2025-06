Croazia-Repubblica Ceca | le probabili formazioni

Croazia e Repubblica Ceca si preparano a sfidarsi all'Opus Arena di Spalato nel quarto turno delle qualificazioni ai Mondiali 2026, con un occhio puntato sulla vetta del girone L. Dopo l’esordio travolgente dei croati, che hanno asfaltato Gibilterra 7-0, le due squadre sono pronte a dare spettacolo, consapevoli che in palio ci sono punti fondamentali: scopriamo insieme le probabili formazioni e le strategie per questa sfida decisiva.

Gara valida per la quarta giornata del gruppo L di qualificazioni ai Mondiali 2026. Si affrontano le due squadre che si giocheranno il primo posto, per cui i punti in palio valgono doppio. Croazia-Repubblica Ceca si giocherĂ lunedì 9 giugno 2025 alle ore 20.45 presso l’Opus Arena. CROAZIA-REPUBBLICA CECA: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE Esordio con il botto quello dei croati che hanno vinto per 7-0 contro Gibilterra. Adesso però l’impegno è di quelli duri e c’è necessitĂ dei tre punti per avvicinarsi alla vetta nel tentativo di evitare i playoff. I cechi hanno fatto bottino pieno nelle prime tre partite, vincendo contro Faroe, Gibilterra e Montenegro. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com © Sport.periodicodaily.com - Croazia-Repubblica Ceca: le probabili formazioni

