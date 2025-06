Cristiano Ronaldo svela | Mondiale per Club? Ecco perché non partecipo Ritiro? Non ho più molti anni Poi i commenti su Yamal e Messi

Nella conferenza stampa che anticipa la finale di Nations League tra Spagna e Portogallo, Cristiano Ronaldo ha svelato i motivi del suo ritiro dal calcio internazionale, spiegando che gli anni avanzano e il tempo per giocare sta finendo. Tra commenti su Yamal, Messi e il passato, il fuoriclasse portoghese si prepara a lasciare il palco con l’orgoglio di un campione. Ecco perché la sua decisione rappresenta un importante passo per il mondo del calcio.

Nella conferenza stampa che anticipa la finale della Nations League ha parlato Cristiano Ronaldo.

